Einzelhandel in Viersen Dülken wird jetzt noch etwas anziehender

Wenn man Vanessa Feldt fragt, was sie mit Dülken verbindet, dann sprudeln die positiven Dinge nur so aus ihr heraus. „Dülken ist eine schöne Stadt. Hier wohnen liebenswerte Menschen. Der ländliche Flair, die Tatsache, dass man überall schnell im Grünen ist, machen es zu etwas Besonderem. Ich fühle mich mit Dülken verbunden und empfinde Wertschätzung für meine Heimat“, sagt Feldt. Das zeigt die 26-Jährige auch. Als sie sich im Sommer entschloss, ein zweites Unternehmen ans Laufen zu bringen, stand es außer Frage, wo dies sein sollte. „Dülken, ist doch klar“, sagt Feldt voller Elan. Am Freitag ist es nun soweit, dann geht ihr neues Damenmodegeschäft „somegoodbrands“ an den Start.