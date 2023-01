Statistik für 2022 Einwohnerzahl in Viersen um knapp 1500 gestiegen

Die Stadt Viersen ist im vergangenen Jahr gewachsen: Am 1. Januar 2022 hatte die städtische Statistikstelle 77.523 Einwohner verzeichnet, am letzten Tag des Jahres waren es 78.987 Einwohner (+1464). Ende Dezember waren 60 Viersenerinnen und Viersener mehr gemeldet als zu Monatsbeginn. Von den insgesamt 78.987 in Viersen Gemeldeten waren 40.664 als weiblich und 38.323 als männlich registriert. Davon lebten insgesamt 40.288 (19.588 männlich, 20.700 weiblich) im Stadtteil Viersen, 20.493 (9882 männlich, 10.611 weiblich) im Stadtteil Dülken, 16.143 (7794 männlich, 8349 weiblich) in Süchteln und 2063 (1059 männlich, 1004 weiblich) in Boisheim. 542 Neubürgerinnen und Neubürger verzeichnete die Statistikstelle im Dezember. Demgegenüber standen 373 Menschen, die wegzogen.