Kaum Auswirkungen : Wenig los am zweiten Streikmorgen am Viersener Bahnhof

Viersen Auch für den zweiten Streiktag waren Einschränkungen und Zugausfälle angekündigt, die Bahnreisende in Viersen betrafen. Doch viele Bahnkunden hatten sich darauf eingestellt.

Die Gewerkschaft Deutsche Lokomotivführer (GDL) will die Deutsche Bahn mit einem zweitägigen Streik zu einem verbesserten Angebot im Tarifstreit bringen. Auch für den Bahnhof in Viersen wurden Einschränkungen, Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr angekündigt. Bahnreisende und Pendler mussten am Donnerstag wieder mit Ausfällen der Bahnen RB33 und RE42 rechnen – doch Viersen kam am zweiten Streiktag glimpflich davon.

So gab es zu der typischen Pendlerzeit zwischen 6.45 und 7.45 Uhr nur einen Zugausfall. Die RB33, welche über Krefeld und Duisburg bis Essen Hauptbahnhof fährt, fiel zwar aus, doch rollte der RE42 pünktlich um 7.30 Uhr über die Viersener Gleise in Richtung Münster. Viele Fahrgäste konnte der Regionalexpress aber nicht mitnehmen, denn am Bahnhof in Viersen herrschte an diesem Morgen gähnende Leere. „Auf den anderen Bahnsteigen ist bedeutend weniger los als sonst. Auch die Züge sind deutlich weniger besetzt. Ich denke, viele werden heute mit dem Auto fahren“, berichtete ein Fahrgast, der täglich um 7.15 Uhr mit dem Zug zur Arbeit fährt. Am Mittwoch, dem ersten Streiktag, habe er keine Einschränkungen des Bahnverkehrs in Viersen bemerkt. Am Donnerstagmorgen wurde es nur einmal, bevor die RB35 einfuhr, etwas voller am Gleis. Ansonsten war es sowohl im Bahnhofsgebäude als auch an den Bushaltestellen am Bahnhofsvorplatz ruhig. Das bemerkte auch Pendler Kevin Schulten: „Vor allem um halb acht ist es hier sonst deutlich voller. Viele Leute, die ich kenne, möchten aber auf der sicheren Seite sein und suchen sich für die Streiktage eine Alternative“.