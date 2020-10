Einsatz für die Umwelt : Bürger räumen ihr Schwalmtal auf

Schwalmtal Kita-Kinder, Schüler, Familien und Gruppen sammelten in Wald und Flur Müll, den andere dorthin geworfen haben. Unter anderem fanden die Helfer Computer, Spraydosen, Flaschen, Farbeimer und ganze Säcke voller Grünabfall.

Zahlreiche Schwalmtaler haben sich am Wochenende an der Aktion „Schwalmtal räumt auf“ beteiligt. Sie nutzten das schöne Wetter, um mit Handschuhen, Müllbeuteln, Müllpickern oder Wurstzangen in der Natur das wegzuräumen, was andere Menschen an Müll liegengelassen hatten. Schulklassen und Kindergärten waren schon unter der Woche fleißig gewesen und hatten aufgeräumt. Die Aktion hatte eigentlich im Frühjahr stattfinden sollen, war wegen der Corona-Pandemie aber auf das vergangene Wochenende verschoben worden.