Neu in Brüggen-Bracht : Ein Zwei-Tonner für den Dingelstad-Platz

Neuer Vereinsbaum in Brüggen-Bracht. Foto: Sroka

Brüggen Pünktlich zum 35. Dohlenfest, 16. bis 18. August, steht ein 8,50 Meter hoher, zwei Tonnen schwerer Vereinsbaum am Eingang zum Bischof-Dingelstad-Platz in Brüggen-Bracht. 21 Vereinswappen werden am Samstag, 15 Uhr, angebracht.

Der neue Vereinsbaum wird aufgestellt. Foto: Sroka

Die Idee für einen Vereinsbaum gab es schon länger. Im Dorfinnenentwicklungsplan wurde der Standort festgelegt. Zuvor gab es dort einen Dorfbrunnen, der oft technische Probleme hatte und dessen Kupfer gestohlen wurde. „Wir haben jetzt einen superschönen Dorfplatz bekommen“, sagt Dietmar Brockes, Vorsitzender des Trägervereins Brachter Dohlen. Die Kosten von 9000 Euro werden durch einen Vereinsanteil, eine große Spende der Volksbank Krefeld, den Werbering Bracht, die Kreissparkasse und vom NRW-Förderprogramm „Heimat-Scheck“ gestemmt. Regionale Firmen und die freiwillige Feuerwehr bauten den Baum mit auf.

(bigi)