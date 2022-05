Engagement in Niederkrüchten : Einladung zum „MaiDay“ für Geflüchtete und Flutopfer

Am Nachmittag sangen viele „You’ll never walk allone“ für alle, die unter Katastrophen wie Krieg oder Flut leiden. Foto: Verein

Niederkrüchten Das Familienfest in Niederkrüchten-Gützenrath zum Start in den Mai war so gut besucht wie selten zuvor. Unter den Gästen waren auch Geflüchtete aus der Ukraine und Flutopfer.

Für einen tollen Start in den Mai sorgte „Gützerath4you“, die Jugendabteilung der St.-Bartholomäus Schützenbruderschaft, mit ihrem Familienfest „MaiDay“ an der Reitanlage, das erstmals nach den Lockerungen in der Corona-Pandemie wieder stattfinden konnte. Die Resonanz war sehr groß: „Mehr als 2000 Besucher“ schätzte Claudia Wendt von der Initiative. Schon vor dem Start waren die ersten Gäste da. „Um ukrainischen Geflüchteten sowie Familien aus Ahrweiler und Bad Münstereifel eine kleine Freude zu machen, haben wir diese eingeladen, um bei Spiel, Spaß und kostenloser Verköstigung etwas Ablenkung von den Katastrophen zu erleben“, sagte Josef Beine, Vorsitzender der Schützenbruderschaft.

Für Mädchen und Jungen standen 24 Spielstationen bereit, mehr als je zuvor bei einem „MaiDay“, unter anderem Ponyreiten vom Ponyhof Yvonne Heynckes, eine Schokokuss-Wurfmaschine, Street-Soccer und eine Kettcar-Rennstrecke. Zur Stärkung gab es etwa Slush-Eis, Kuchen, Popcorn, Pommes frites und Grillwürstchen. Für Nachhaltigkeit sorgte ein Spülmobil, in dem 1000 Teller, Tassen, Gläser und Besteck gesäubert wurden. Gerade Familien strömten auf das Gelände: Kinder konnten sich etwa an einer Station schminken lassen, an einer weiteren Station Original Brempter Tonscheiben bemalen oder das Angebot des rollenden Jugendtreffs BigBass und des Jugendzentrums Doc 5 aus Niederkrüchten nutzen. Zum ersten Mal war ein Märchenerzähler dabei. Nach dem Instrumentalverein „Frei weg“ Oberkrüchten bot die Band Scots Project einen Mix aus Dudelsack-Musik und Chart-Songs, bevor Thommes Rot Weiß spielten. Das Borussia-Mönchengladbach-Maskottchen „Jünter“ war zu Gast, um Autogramme zu verteilen und sich fotografieren zu lassen.

Möglich wurde dieser Tag durch mehr als 120 Freiwillige. „Die ganze Veranstaltung ist nur mit einem engagierten Organisationsteam und vielen Helfern zu stemmen“, meinte Theo Brouwers, Vorsitzender von „Gützenrath4you“. Warum das Fest wichtig ist: Mit den Einnahmen werden künftige Events-, Fahrten- und Gemeinschaftsaktionen für Jugendliche und Familien in der Region unterstützt.