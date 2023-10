Einkaufen in Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten Marketing-Schubs für „Heimvorteil Westkreis“

Wer die Internetseite www.heimvorteil-westkreis aufruft, wird direkt zum Gutschein-Kauf animiert: „Verschenke ein Stück Heimat“, ist da in großen weißen Buchstaben auf orangefarbenem Grund zu lesen. Internetnutzer können einen digitalen Gutschein im Wert zwischen zehn und 250 Euro anfordern, oder sich einen Gutschein ausdrucken lassen. Einlösen können sie die Einkaufsgutscheine dann bei den rund 100 teilnehmenden Anbietern in Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten. Doch dabei gibt es ein Problem, wie Claudia Holthausen, stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam Burggemeinde – Brüggen liebevoll“ zuletzt in der Sitzung des Ausschusses für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur ausführte: Nicht jeder Händler wisse, wie das System funktioniert, die Geschäftsleute müssten, auch im Hinblick auf das Gutschein-Marketing, mehr an die Hand genommen werden. Der Ausschuss hat dafür bereits, ebenso wie der Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr in Schwalmtal, Unterstützung zugesichert. Die Entscheidung in Niederkrüchten steht noch aus.