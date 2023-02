Einkaufen in Viersen Schnäppchenjagd beim Schöppenmarkt

Der Aschermittwoch ist seit mehr als 170 Jahren der Tag, an dem in Viersen-Dülken der Schöppenmarkt im Mittelpunkt steht: Schon 1847 fand dort zu Beginn der Fastenzeit ein ganztägiger Krammarkt statt. Damit gehört dieser Markt zu den größten und ältesten Krammärkten in Deutschland. Nach der coronabedingten Pause ging er jetzt wieder in seiner altbewährten Form an den Start. Diesmal lockten mehr als 150 Händler mit unterschiedlichen Produkten Tausende von Besuchern in die Innenstadt, wo der Markt eine mehrere Kilometer lange Einkaufsmeile bildete.