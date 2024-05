An der Dülkener Straße in Viersen Haupteingang zum Amtsgericht vorübergehend gesperrt

Der Haupteingang zum Amtsgericht Viersen an der Dülkener Straße 5 ist zurzeit mit einem Flatterband abgesperrt. Mit einem Hinweisschild werden die Besucher gebeten, den Eingang an der Hinterseite des Gebäudes zu benutzen. Wie die Pressestelle am Landgericht Mönchengladbach auf Nachfrage mitteilt, sei die Steuerung der Eingangsschleuse in Viersen momentan defekt, weshalb provisorisch der Hintereingang benutzt werden müsse. Die Reparatur werde voraussichtlich nächste Woche fertiggestellt sein.