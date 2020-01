Brauchtum in Brüggen-Bron : Torte für Bundes-Bambini-Prinz Leon

Brauchtum in Brüggen-Bron

Bundes-Bambini-Prinz Leon Hillesheim schneidet den zu seinen Ehren gemachten Kuchen an – auch seine Mutter (links hinter ihm) freut sich. Foto: Paul Offermanns. Foto: Paul Offermanns

Brüggen Beim großen Empfang konnte sich Bundes-Bambini-Prinz Leon Hillesheim über eine besondere Torte freuen: Sie war mit seinem Foto verziert.

„Sei stolz, wie nur ein Bundes-Bambini-Prinz sein kann. Was ist heute für ein Aufgebot an Schützen und Gästen hier, die deine Leistung und dein Amt wertschätzen“, sagt Thomas Jansen , erster Vorsitzender der St.-Petri- und St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Lüttelbracht-Genholt erfreut. Leon Hillesheim war bei seiner Rede zunächst ganz aufgeregt – und erzählte schließlich doch ganz cool, wie er zum Bundes-Bambini-Prinzen wurde: „Meine Eltern und ich wollten eigentlich nur mal nach Köln fahren, um einen Bundesjungschützentag mitzumachen. Aber dass ich dann die Würde des Bundes-Bambini-Prinzen hole, damit habe ich nie und nimmer mit gerechnet. Jetzt stehe ich hier und bin stolz, Euer erster Bundes-Bambini-Prinz zu sein.“

Der Fahnenschwenker und Schießsportler freut sich auf das, was jetzt in seinem Amt auf ihn zukommt: „Ich werde viele neue Leute und Bruderschaften kennenlernen und hoffe, viele Umzüge mitmachen zu können.“ Das Fest für den Elfjährgen hatte die BdSJ-Bezirksschützenjugend von Schwalmtal-Brüggen vorbereitet und überraschte ihn mit einer großen Torte mit seinem Bild, die Hillesheim als erster anschnitt. off