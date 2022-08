Am Hohen Busch in Viersen : Eine Sommerbühne für den Karneval

Die Tanzgruppe Doelker Crazy Kids (links oben Jana Larissa (12) darunter Corinna (12), rechts oben Jana (13) darunter Lara-Sophie) zeigten auf der Sommerbühne ihr Können. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Beim Viersen-Tag präsentierte die Stadt Viersen in Kooperation mit der NEW ein buntes Programm für Groß und Klein. Mit einer Menge Spaß, Gesang und Tanz ging die Sommerbühne in ihre letzte Runde. So schön war der letzte Veranstaltungstag am Open-Air-Hoher-Busch.