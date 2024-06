Emotionales Thema in Viersen Debatte um neue Veranstaltungshalle

Frank Schiffers stellte die Frage nach dem tatsächlichen Bedarf für eine große, neue Halle in der Kreisstadt. Bei Karnevalsveranstaltungen sei es so, dass sie nicht immer ausverkauft seien. Eine zentrale Halle sei unnötig, da zum Beispiel Schützen in ihrer Sektion feiern wollten. „Bündelt eure Kräfte, tut euch zusammen“, appellierte er an die Veranstalter und plädierte dafür, „vorhandene Räume als Mehrzweckhallen zu nutzen“.