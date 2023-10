Neue Pfarrerin Doppelte Frauenpower für die Kreuzkirche in Viersen

Kathrin Jabs-Wohlgemuth ist 49 Jahre alt und hat zwei Töchter im Alter von 12 und 14 Jahren. Geboren und aufgewachsen in Bremen, studierte sie Theologie in Wuppertal und Bochum. Zwischen dem Studium und ihrer ersten Anstellung als Pfarrerin arbeitete sie bei einem Bestatter. „Hier hat sie gelernt“, sagte Schwahn, „zuzuhören, sie hat alle Facetten des Trauerprozesses kennengelernt.“ Zehn Jahre war Kathrin Jabs-Wohlgemuth in der Christuskirchengemeinde in Neuss tätig.