Rückkehr nach Schwalmtal : Entlaufener Kater Simba ist zurück

Schwalmtal Aufatmen bei Familie Prinzen: Ihr Simba ist zurück. Wie Nicole Beckers, Betreiberin der Tierpension „Casa Carlo“ mitteilt, hat sie am Freitag den rot-weißen Kater mit einer Lebendfalle eingefangen.

Simba gehört zu den fünf Katzen, die in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli aus Beckers Pension am Hariksee entlaufen sind. Zuvor hatten Unbekannte den Zaun beschädigt; durch ein Loch entkamen die Tiere. Nicole Beckers erstattete Anzeige, bisher hat die Polizei keine Hinweise. Familie Beeker aus Nettetal-Breyell fuhr am Freitag voller Hoffnung nach Schwalmtal: Ihre weiß-getigerte Katze Lea, von der seit 28. Juli jede Spur fehlt, sollte gesehen worden sein. „Leider war sie es nicht“, sagte Liesel Beeker traurig. Ihre Familie hofft weiter, dass Lea gefunden wird – ebenso wie Jerry, Lilly und Sid.