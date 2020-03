Stadt Viersen : Eine 4- für die Radfahrstadt

In Viersen haben es Radfahrer nicht leicht. Das liegt vor allem an Personalproblemen.

Auch die Parteien im Stadtrat sehen den Bedarf. Die CDU will ein „lückenloses, eigenständiges Radwegenetz“ in Viersen bis 2031 baulich umgesetzt haben. Allerdings soll es schon vorher losgehen: „Bis das Radewegenetz fertiggestellt ist, müssen regelmäßig verschiedene Teilschritte erfolgen, da wir bereits mit kleinen Maßnahmen größere Verbesserungen erreichen können“, heißt es in dem siebenseitigen Antrag, den die CDU-Fraktion im vergangenen Jahr an die Bürgermeisterin schickte. Im Haushalt wurden auf Antrag der CDU zusätzliche Gelder für Radwege eingestellt.

Was Viersen fehlt? „Wir brauchen ein geschlossenes Radwegenetz“, sagt Häntsch. „Aber eines, das für Radfahrer auch akzeptabel ist und keine großen Umwege erforderlich macht.“ So sei beispielsweise der Weg von Viersen nach Süchteln für Radfahrer eine Qual. „Dort stehen immer wieder Autos so geparkt, dass man als Radfahrer fast in die Mitte der Fahrbahn ausweichen muss.“ Dort komme es häufig zu gefährlichen Situationen. Erst spät gebe es an der viel befahrenen Straße einen eigenen Radweg. Häntsch ist überzeugt: „Wenn es sichere Radwege gibt, würden auch viel weniger Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren.“ Doch die Einrichtung von Radwegen sei nur das Eine. Die Pflege sei mindestens ebenso wichtig, so Häntsch. Wenn es auf die wärmere Jahreszeit zugeht, gebe es an vielen Radwegen ein weiteres Problem: Sträucher treiben aus, ragen über die Radwege, zwingen die Radfahrer dazu, auszuweichen. „Für den Rückschnitt sind die Städtischen Betriebe zuständig“, sagt Häntsch. Doch die haben derzeit mit den Wiederaufforstungen nach den großen Sturmschäden mehr als genug zu tun. Und bei Privatgrundstücken müssten die Ordnungsbehörden tätig werden und den Grundstückseigentümer zum Rückschnitt auffordern.