Vorfälle in Viersen : Einbrecher steigen in Gaststätte und Friseursalon ein

Viersen Die Täter stahlen nach ersten Erkenntnissen der Polizei Zigaretten, Pflegeprodukte und eine Haarschneidemaschine.

Einbrecher haben aus einem Friseursalon an der Rintgerstraße in Viersen unter anderem Pflegeprodukte und eine Haarschneidemaschine gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter zwischen Mittwoch, 19.15, und Donnerstag, 7.10 Uhr, ein Fenster auf und gelangten so in den Salon.