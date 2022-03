Geschäftseinbrüche in Viersen : Drei Einbrüche in der Innenstadt

Die Polizei verzeichnete drei Einbrüche in der Innenstadt von Alt-Viersen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in drei Geschäfte in der Viersener Innenstadt eingebrochen. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang. Wie ein Sprecher mitteilte, schlugen Einbrecher zwischen 5.10 und 5.25 Uhr eine Scheibe einer Gaststätte an der Dülkener Straße ein und durchwühlten drinnen mehrere Schubladen.

Ob sie etwas erbeuteten, steht noch nicht fest.

Gegen 5.50 Uhr haben Unbekannte an der Krefelder Straße gewaltsam die Ladentür eines Hofladens geöffnet und aus dem Kassenbereich Geld gestohlen. Der dritte Einbruch ereignete sich zwischen 3 und 16.45 Uhr auf dem Remigiusplatz. Dort hebelten die Täter eine Nebeneingangstür einer Gaststätte auf und stahlen Geld aus einem ebenfalls aufgehebelten Spar-Klub-Kasten. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(naf)