Einbrüche in Viersen : Einbrüche in Haus und Wohnung in Viersen

Viersen An der Straße Noppdorf und an der Bismarckstraße waren Einbrecher unterwegs.

(RP) Die Polizei hat am Mittwoch zwei Anzeigen wegen Einbrüchen aufgenommen. An der Straße Noppdorf haben demnach Einbrecher zwischen dem 19. und 28. Januar die Scheibe eines Hauses eingeschlagen, die Räume durchsucht und nach ersten Erkenntnissen Geld gestohlen. An der Bismarckstraße schlugen Einbrecher am Dienstag zwischen 8.50 und 19.10 Uhr von einem Balkon im ersten Stock aus eine Scheibe ein und gelangten so in eine Wohnung. Noch steht nicht fest, was sie gestohlen haben.