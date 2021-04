Vorfall in Viersen-Süchteln : Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Die Polizei hofft nach dem Einbruchsversuch auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Fabian Strauch

Süchteln Unbekannte Täter haben versucht, in Süchteln an der Schubertstraße in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Freitag und Samstag, 10 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in Süchteln an der Schubertstraße in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Wie die Polizei weiter mitteilt, versuchten die Einbrecher, die Hauseingangstür aufzuhebeln und scheiterten an der guten Sicherung. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter 02162 3770 entgegen. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag gab esbereits Einbruchsversuche an Gewandhaus- und Schulstraße in Dülken.

(hb)