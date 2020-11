Vorfall in Schwalmtal-Lüttelforst : Polizei sucht Tatzeugen

Vorfall in Schwalmtal-Lüttelforst

Schwalmtal Die Täter verschafften sich Zugang zum Garten und wollten die Terrassentür aufhebeln. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, versucht, in ein Haus in Schwalmtal-Lüttelforst einzubrechen. Dies teilt die Polizei mit.