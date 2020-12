Vorfall in Niederkrüchten : Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuch

Nach dem gescheiterten Einbruchsversuch hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Niederkrüchten Die Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses an der Straße Steinefeld in Overhetfeld hatten Glück: Die Einbrecher scheiterten an der Haustür.

Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem Einbruchsversuch, der sich am Samstag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 19 Uhr an der Straße Steinefeld ereignet hat.

Laut Polizei versuchten Unbekannte, in ein freistehendes Einfamilienhaus einzubrechen. Sie scheiterten daran, die Wohnungstür aufzuhebeln.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Menschen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 3770.

(busch-)