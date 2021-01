Brüggen Nach dem Einbruchsversuch in Brüggen-Oebel sucht die Polizei Zeugen.

Erfolglos haben Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, versucht, in ein Haus am Gelagweg in Oebel einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten der oder die Unbekannten an der Haustür, konnten diese aber nicht öffnen.