Vorfall in Brüggen-Bracht : Nach Einbruchsversuch werden Zeugen gesucht

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus auf dem Holtweg in Brüggen-Bracht einzubrechen. Dies teilte die Polizei mit. Die Täter hebelten von der rückwärtigen Gartenseite aus an den herunter gelassenen Rollladen, jedoch erfolglos: Sie konnten nicht in das Objekt gelangen. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise von Zeugen. Wer zur Tatzeit etwas beobachtet hat, kann sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 3770 melden.