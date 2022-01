Einbruch in Niederkrüchten-Varbrook : Täter erbeuten Schmuck

Einbruch in Niederkrüchten-Varbrook

Nach einem Einbruch in Niederküchten hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Carsten Rehder

Niederkrüchten Die Polizei im Kreis Viersen steht vor einem Rätsel: Wie konnten Einbrecher in eine Erdgeschoss-Wohnung in Niederkrüchten gelangen, ohne Einbruchsspuren zu hinterlassen? Deshalb sucht sie jetzt Zeugen.

Dieser Einbruch hat sich gelohnt: Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag, 16 Uhr, in eine Wohnung an der Straße Varbrook eingebrochen. Laut Angaben der Polizei erbeuteten sie dort Schmuckstücke im Wert von einigen Tausend Euro. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.