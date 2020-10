Kriminalität in Viersen : Einbruchserie in Süchteln

Süchteln In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in diverse Gebäude auf landwirtschaftlichen Anwesen eingebrochen. An der Tönisvorster Straße entwendeten die Täter in einem landwirtschaftlichen Betrieb eingebrochen und Werkzeug im Wert von einigen hundert Euro. Aus einem Bauernhof an der Straße Im Hager Feld wurde Werkzeug im Wert von mehr als 10.000 Euro gestohlen.

An der Anrather Straße brachen die Täter die Hütte eines landwirtschaftlichen Anwesens auf, entwendeten ebenfalls hochwertige Werkzeuge. In Anrath-Clörath wurden aus einem Handwerkerfahrzeug ebenfalls Werkzeug in vierstelligen Eurobereich entwendet.