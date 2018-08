Niederkrüchten : Zigarettenautomat aus Gaststätte gestohlen

Niederkrüchten Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in zwei Gaststätten an der Kahrstraße in Brempt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Täter aus einem der Cafés einen Zigarettenautomaten, aus dem zweiten Bargeld.

