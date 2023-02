Einbruch in Viersen Einbrecher stehlen Spielekonsole

(naf) Bisher unbekannte Täter sind am Sonntag, 19. Februar, zwischen 18.40 und 19.50 Uhr in eine Wohnung an der Straße An der Josefskirche in Viersen eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Wohnungsinhaberin sei zur Tatzeit nicht anwesend gewesen. Die Täter – oder der Täter – öffneten den Angaben zufolge auf bislang unbekannte Weise ein Fenster der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses und stahlen aus der Wohnung eine Playstation 4 sowie ein Handy. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat, dafür ist sie telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770 erreichbar.