Einbruch in Viersen : Diebe nehmen Tresor mit

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die unbekannten Täter brachen erst in einen Massagesalon ein, hebelten eine Tür auf und gelangten so in eine Privatwohnung. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Bisher unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 5.15 Uhr, in eine Wohnung an der Gereonstraße in Viersen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie die rückwärtige Holztür eines Massagesalons auf, der mit der Privatwohnung verbunden ist. In der Wohnung durchwühlten sie Schränke und stahlen einen Tresor. Darüber, was genau die Täter erbeuteten, kann die Polizei bisher keine Angaben machen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter Telefon 02162 3770 entgegen.

(naf)