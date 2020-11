Einbruch in Viersen : Einbrecher erbeuten Bargeld

Viersen Die Täter schlugen ein Fenster zu einer Wohnung in Viersen ein. Sie durchwühlten die Räume auf der Suche nach Beute.

Bisher unbekannte Täter sind am Donnerstag in eine Wohnung am Hammer Kirchweg in Viersen eingebrochen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, ereignete sich der Vorfall im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 15.15 Uhr. Nach Polizeiangaben schlugen die Einbrecher ein Fenster zu der Wohnung ein und gelangten so hinein.