Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Schmuck und Kleidung

Viersen Die Täter gelangten durch eine unverschlossene Tür in die Etagenwohnung in Viersen. Die Polizei bittet um Hinweise

Bisher unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 7.30 und 18 Uhr in eine Wohnung am Konrad-Adenauer-Ring in Viersen eingebrochen. Laut Polizei gelangten sie durch eine unverschlossene Tür hinein, durchsuchten die Wohnung und stahlen Schmuck und Kleidung. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.