Einbruch in Viersen

Viersen Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte sind in eine Wohnung am Donker Weg in Viersen eingebrochen. Nach Polizeiangaben öffneten sie zwischen Samstag, 20, und Montag, 2 Uhr, gewaltsam die Balkontür der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Sie stahlen Geld und Schmuck. Hinweise: Telefon 02162 3770.