Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Geld, Schmuck und Kosmetik

Einbruch in Viersen

Viersen Die Täter nahmen aus einer Wohnung in Viersen-Boisheim auch Spirituosen und Haushaltsartikel mit.

Einbrecher haben aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kopernikusweg in Viersen-Boisheim Geld, Schmuck, Spirituosen sowie diverse Haushalts- und Kosmetikartikel gestohlen.