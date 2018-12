Einbruch in Viersen : Unbekannte brechen Balkontür auf

Foto: Gerhard Seybert

Viersen Einbrecher sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 18, und Donnerstag, 9 Uhr, in einer Wohnung am Rathausmarkt in Viersen gewesen. Die Täter hatten nach Angaben der Polizei die Balkontür aufgebrochen. Warum sie die Wohnung ohne Beute verließen, sei nicht bekannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer zur Tatzeit am Rathausmarkt Verdächtiges beobachtet hat, kann dies der Polizei unter Ruf 02162 3770 melden.

(rp)