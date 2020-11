Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Hinweise können der Polizei unter Telefon 02162 3770 gemeldet werden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Täter brachen am Montag in ein Haus in Viersen ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bisher unbekannte Täter sind am Montag zwischen 6.30 und 7.30 Uhr in ein Haus an der Gerberstraße in Viersen eingebrochen. Nach Polizeiangaben hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten das Haus. Nach ersten Feststellungen stahlen die Einbrecher Bargeld und Schmuck. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(naf)