Vorfall in Viersen : Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Viersen Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck aus einem Wohnhaus in Viersen-Dülken.

Bisher unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 16.20 und 21.55 Uhr in eine Erdgeschosswohnung am Rohrbuschweg in Viersen-Dülken eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hebelten die Täter die Terrassentür auf und durchsuchten die gesamte Wohnung. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck. Hinweise zur Tat und zu Verdächtigen nimmt die Polizei Viersen telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.