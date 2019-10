Einbrecher durchwühlen Haus in Boisheim

Einbruch in Viersen

Boisheim Die Täter hatten ein Fenster des Hauses aufgehebelt.

Zur Beute kann die Polizei noch keine Angaben machen: Einbrecher haben in der Zeit von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, die Räume eines Hauses am Alt-Breyeller-Weg durchsucht. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so hinein gelangt.