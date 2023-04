Einbruch in Viersen Einbrecher stehlen Schmuck und Geld aus Wohnung

Bisher unbekannte Täter sind am Donnerstag in die Wohnung einer 90-Jährigen in Süchteln an der Weberstraße eingebrochen. Nach Polizeiangaben nutzten sie dafür ein kleines Zeitfenster: Zwischen 11 und 12.15 Uhr waren die Einbrecher in die Wohnung gelangt. Drinnen durchwühlten sie die Räume. Wie die Polizei weiter mitteilt, erbeuteten die Täter Schmuck und einen dreistelligen Euro-Betrag. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: „Sind Ihnen am späten Donnerstagvormittag in der Nähe der Weberstraße verdächtige Personen aufgefallen? Hat jemand an Mehrfamilienhäusern geklingelt und versucht, unter einem Vorwand hineinzugelangen?“