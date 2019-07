Kriminalität in Viersen : Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen am Sonntagnachmittag. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Viersen Bei einem Einbruch in ein Reihenhaus haben unbekannte Täter am Sonntagnachmittag Schmuck, Bargeld und Personaldokumente erbeutet. Die Geschädigten verließen gegen 14.40 Uhr ihr Haus an der Rintgerstraße.

