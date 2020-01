Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Kleidung aus Sportladen

Viersen Die Täter schlugen in der Nacht zu Donnerstag eine Scheibe am Haupteingang ein.

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Sportgeschäft an der Dülkener Straße in der Viersener Innenstadt eingebrochen. Nach Polizeiangaben hatten die Täter vermutlich zwischen 2 und 4.50 Uhr eine Scheibe des Haupteinganges eingeschlagen und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie stahlen Sportbekleidung und flohen danach laut Polizei vermutlich in Richtung Remigiusstraße. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.