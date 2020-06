Vorfall in Schwalmtal : Einbrecher knacken Spielautomaten in Waldniel

Schwalmtal Einbrecher sind am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte am Markt in Waldniel eingedrungen. Laut Polizei brachen sie Spielautomaten auf und stahlen auch Geld aus der Kasse. Am Eingang kam dem Inhaber ein schwarz gekleideter Unbekannter entgegen.

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen, 10. Juni, aus einer Gaststätte am Markt in Schwalmtal-Waldniel Geld gestohlen. Laut Polizei drangen sie zwischen 1.45 und 3.40 Uhr in die Gaststätte ein.

Sie brachen zwei Spielautomaten auf und stahlen die Behälter mit Geld, die darin waren, sowie einige zig Euro Wechselgeld aus der Kasse.

Der Inhaber hatte die Gaststätte zwischendurch verlassen. Als er zurückkehrte, kam ihm aus dem Eingang ein unbekannter Mann entgegen. Er war etwa 1,85 Meter groß und schwarz gekleidet. Die Kripo bittet um Hinweise, Ruf 02162 3770.

