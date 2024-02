Kriminalität in Viersen Einbruch — Polizei umstellt Realschule an der Josefskirche

Viersen · Am späten Samstagabend hat die Polizei einen 13-jährigen Viersener festgenommen, der sich mit Einbruchswerkzeug in der Realschule an der Josefskirche befand.

18.02.2024 , 15:09 Uhr

Realschule an der Josefskirche Viersen Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Eine bei einem Wachdienst aufgeschaltete Alarmanlage hatte ausgelöst, als mehrere Türen der Schule aufgehebelt wurden. Der Wachdienst informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte umstellten die Schule, konnten vor Ort den Viersener festnehmen. Er wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. ☏ 02162 3770.

(mrö)