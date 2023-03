Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Verkaufshütte des Kapellenhofs in Niederkrüchten-Laar eingebrochen. Drinnen brachen sie zwei Automaten auf. Nach Polizeiangaben stahlen die Täter aus den Automaten Geld. Die Polizei bittet um Hinweise, dafür ist sie telefonisch unter 02162 3770 erreichbar.