Einbruch in Niederkrüchten: Diebe stehlen Schlüssel für Nachbarhaus

In Niederkrüchten : Einbruch: Schlüssel für Nachbarhaus gestohlen

Niederkrüchten Bei einem Einbruch in ein Doppelhaus an der Straße Boscherhausen in Niederkrüchten haben die unbekannten Täter am Freitagabend den Haustürschlüssel zu einem angrenzenden Haus entwendet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Einbruch zwischen 19 und 22 Uhr.

