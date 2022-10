Kriminalität in Viersen : Drei Einbrecher flüchten aus Mobilfunk-Laden

Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Bisher unbekannte Täter sind in ein Mobilfunkgeschäft an der Hauptstraße in Viersen eingebrochen. Sie stahlen im Laden ausgestellte Mobiltelefone.

Wie viele Telefone sie erbeuteten, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest. Am Montagabend gegen 23.40 Uhr waren die drei Männer der Polizei zufolge in das Geschäft eingebrochen. Sie hatten zunächst das Glas der Eingangstür zerstört.

Danach schlugen sie drinnen eine Vitrine ein und stahlen die ausgestellten Mobiltelefone. Wie die Polizei weiter berichtet, flüchteten die Einbrecher mit der Beute in Richtung der Dr.-Carl-Schaub-Allee.

Nach Angaben eines Zeugen seien alle drei etwa 20 Jahre alt und von normaler Statur, hatten kurze, dunkle Haare. Zwei Männer seien dunkel gekleidet gewesen, der dritte habe ein helles Oberteil getragen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Kontakt Das Kriminalkommissariat 2 in Viersen-Dülken, telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 02162 3770, hofft auf weitere Zeugenhinweise zum Einbrecher-Trio.

(naf)