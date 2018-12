Viersen : Einbrecher nehmen Geld und Schmuck mit

Foto: Gerhard Seybert

Viersen Unbekannte sind am zweiten Weihnachtsfeiertag in ein Mehrfamilienhaus an der Bendstraße in Viersen-Rahser eingebrochen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, schoben sie in der Zeit zwischen 15.15 und 18.45 Uhr einen Rollladen hoch und hebelten eine Balkontür auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einer Wohnung wurden Geld und Schmuck gestohlen. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(rp)