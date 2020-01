Kriminalität in Viersen : Einbrecher durchsuchen Band-Probenräume

Viersen Die Täter verschafften sich Zutritt zum Keller einer Lagerhalle in Viersen-Dülken. Musikgruppen nutzen die Räume für Proben.

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in den Keller einer Lagerhalle am Kampweg in Viersen-Dülken eingebrochen. Musikbands nutzen die Kellerräume für Proben, noch steht nach Polizeiangaben nicht fest, was die Einbrecher gestohlen haben. Gegen 1.30 Uhr sollen die Täter zunächst Metallstangen eines Fenstergitters durchtrennt, dann gewaltsam das Kellerfenster geöffnet und sich so Zugang zum Keller verschafft haben. Drinnen brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten die Proberäume.