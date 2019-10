Viersen Ob sie etwas gestohlen haben, hat die Polizei noch nicht abschließend ermittelt.

Unbekannte sind zum wiederholten Mal in den Kindergarten an der Josef-Kaiser-Allee in Viersen eingebrochen. Laut Polizei warfen sie zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 15 Uhr eine Fensterscheibe ein und konnten so den Griff öffnen. Ob etwas gestohlen wurde, steht zurzeit nicht fest.