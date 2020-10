Viersen Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag und Montag. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbrecher haben aus einer Kindertagesstätte an der Königsallee in Viersen eine Geldkassette mit Inhalt gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hebelten die Täter in der Zeit zwischen Freitag und Montag ein Fenster auf und gelangten so in die Einrichtung.