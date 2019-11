Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Geld und Kosmetika

Viersen Die Täter hatten die Tür zu einem Geschäft an der Freiheitsstraße aufgehebelt.

Unbekannte sind in in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 7.20 Uhr, in ein Geschäft an der Freiheitsstraße in Viersen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten sie die Tür auf und gelangten so hinein. Sie stahlen Geld aus dem Tresor und Ware aus den Regalen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, erbeuteten die Einbrecher unter 1000 Euro und Kosmetika. Die Polizei Viersen nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.