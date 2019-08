Viersen Die Täter nutzten aus, dass ein Fenster auf Kipp stand.

Bisher unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 2.15 und 11.15 Uhr in eine Gaststätte an der Düsseldorfer Straße in Viersen-Süchteln eingebrochen. Nach Polizeiangaben schoben sie vermutlich die Rollladen hoch und nutzten aus, dass das Fenster auf Kipp stand. Die Einbrecher erbeuteten einige Euro Wechselgeld und einen Sparkasten, in dem sich Geld befand.